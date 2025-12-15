Над одним из районов Ростова-на-Дону отразили атаку БПЛА

По предварительным данным, пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Атаку БПЛА отразили над территорией Железнодорожного района Ростова-на-Дону.

Предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

"Атака БПЛА отражена над Железнодорожным районом города Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы. По предварительным сведениям, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - проинформировал он.