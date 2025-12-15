В Якутии из-за возгорания автомобиля пострадали два человека
Редакция сайта ТАСС
00:59
ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали из-за взрыва газового баллона и возгорания машины в Якутске, они госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.
"В столице региона во дворе дома по ул. Чехова произошли хлопок газового баллона и возгорание в автомобиле марки Toyota, в результате происшествия с термическими ожогами госпитализированы два пассажира 2000 года рождения", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России, в результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади - 8 кв. м. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. К тушению привлекались 17 человек личного состава и 2 единицы техники.