Защита обжалует приговор бизнесмену Кану по делу о контрабанде живого краба

Суд ранее приговорил предпринимателя к 24 годам колонии

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Защита обжалует приговор бизнесмену Олегу Кану, называемому дальневосточным крабовым королем, по делу о контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Евгений Ефимчук.

"Да, будем обжаловать", - сказал собеседник агентства. Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил Кана к 24 годам колонии, также постановив взыскать с него в доход государства более 4,2 млрд рублей.