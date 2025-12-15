В Уфе произошел пожар в торговом центре

Эвакуировали 22 человека, сообщили в региональном МЧС

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан/ ТАСС

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание, возникшее в пятиэтажном многофункциональном здании в Уфе, проводится эвакуация. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Предварительно, погибших и травмированных нет. Проводится эвакуация людей. К тушению пожара привлечено 69 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России - 41 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сигнал о возгорании поступил в 06:16 (04:16 мск). Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возгорание возникло в торговом центре на бульваре Ибрагимова. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений в подвальном помещении наблюдалось сильное задымление.

Позже в региональном МЧС сообщили, что из здания эвакуировали 22 человека.

"По уточненной информации, происходит возгорание складского помещения по хранению угля. Наблюдается сильное задымление. Пожар локализован, предварительно, на площади 30 кв. м", - говорится в сообщении.