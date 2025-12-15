В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА на 12 муниципалитетов

Повреждены частные дома и две машины, также пострадал хозяин автомобиля

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Ростов-на-Дону, Каменск, Новошахтинск и девять районов Ростовской области подверглись массированной атаке беспилотников. Повреждены частные дома и две машины, хозяин загоревшегося автомобиля получил ожоги рук, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как он уточнил, минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. Последствия атаки зафиксировали в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах.

Так, в Ростове возле частного дома загорелись два легковых автомобиля. Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки. Ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Прибывший дежурный расчет потушил возгорание. На ул. Всесоюзной повреждения получила кровля частного дома.

Слюсарь добавил, что в поселке Деркул Тарасовского района повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в Тарасовском и Каменском районах и микрорайоне Каменска, у нескольких строений частично повреждено остекление. Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Жителям необходимую окажут помощь.