Возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями в Росгвардии на 8,7 млн рублей

В превышении должностных обязанностей обвиняют подполковника Павла Полынкова

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Военный следственный отдел СК по Новосибирскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении начальника производственно-технической группы 9-го центра заказчика-застройщика Росгвардии подполковника Павла Полынкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, чем нанес государству ущерб на 8,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении подполковника Павла Полынкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в личных интересах) при исполнении госконтракта. В ходе исполнения госконтракта, Полынков решил выделиться перед начальством и создать видимость эффективности своей работы. Заведомо зная, что ООО "Виту проект" не выполнило в полном объеме свои работы по госконтракту и завысило стоимость своих работ, Полынков все равно подписал акты сдачи-приемки выполненных работ. Таким образом, в пользу ООО "Виту проект" было выплачено на 8,7 млн рублей больше положенного, что причинило ущерб государственному бюджету", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в 2021 году между 9-м центром заказчика-застройщика Росгвардии и строительной компанией ООО "Виту проект" был заключен госконтракт на строительство общежития и столовой Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ, а также на строительство центрального теплового пункта, реконструкцию клуба и инженерных коммуникаций.