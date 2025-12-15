Во Владивостоке на мусорном полигоне потушили пожар

Площадь возгорания составила 500 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Приморский экологический оператор ликвидировал пожар площадью 500 кв. м на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостокском городском округе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Возгорание произошло 15 декабря на полигоне ТБО по улице Холмистой, 1. Площадь составила 500 кв. м, огонь потушили собственными силами Приморского экологического оператора, были задействованы 9 единиц техники - экскаваторы и бульдозеры. Причину пожара установят во время проверки. Прием ТБО не прекращался", - рассказали в пресс-службе.

В природоохранной прокуратуре Приморского края сообщили, что надзорным ведомством была организована проверка для установления подробностей происшествия и определения мер реагирования.

"Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о возгорании объекта размещения твердых коммунальных отходов во Владивостокском городском округе в районе ул. Холмистой. <…> Природоохранный прокурор даст оценку действиям и решениям эксплуатирующей организации. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю отметили, что в целях обеспечения безопасности и контроля ситуации на месте находятся два пожарных расчета МЧС России.