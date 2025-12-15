В Новосибирске около 400 домов остались без отопления и горячей воды

По данным Западно-Сибирского УГМС, в городе минус 3 градуса

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Подачу горячей воды и отопления прекратили примерно в 400 домах в новосибирском Академгородке из-за повреждения тепловой сети. Об этом сообщили в управляющей компании "Академия комфорта".

"В связи с повреждением тепловой сети 15 декабря до 18:00 (14:00 мск) будет прекращена подача отопления и горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

По данным муниципального портала, в зоне отключения оказались около 400 домов.

