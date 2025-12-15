NBC: режиссера Райнера и его жену нашли мертвыми в их доме

По данным People, режиссер и его жена были убиты собственным сыном Ником

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Два тела, найденные в доме американского режиссера и актера Роба Райнера в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), принадлежат самому режиссеру и его жене. Об этом сообщил местный филиал телеканала NBC News со ссылкой на источники.

По его данным, Райнер и его жена были найдены в своем особняке около 15:30 14 декабря (02:30 мск 15 декабря) с ножевыми ранениями. Соседи также подтвердили телеканалу, что семья режиссера проживала в этом доме. Об этом также свидетельствуют документы на недвижимость, отметил телеканал.

Журнал People со ссылкой на источники утверждает, что Райнер и его жена были убиты собственным сыном Ником. В 2016 году сын режиссера в интервью журналу рассказывал, что страдал наркотической зависимостью с подросткового возраста, однако четкой связи между болезнью Ника и совершенным преступлением журнал не прослеживает.

Райнер снял порядка трех десятков картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Американский президент" (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007), а также сыграл второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013).