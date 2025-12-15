В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Предупреждение беспрерывно действовало с 20:11 мск 13 декабря

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА отменили на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - говорится в сообщении.

Предупреждение беспрерывно действовало более суток, с 20:11 мск 13 декабря. В ночь с субботы на воскресенье в Острогожском, Лискинском и Россошанском районах объявлялась тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА.