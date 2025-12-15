В Новосибирске осудили тезку Аллы Пугачевой за кражу мобильного телефона

Местной жительнице назначили один год условно

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Суд в Новосибирске назначил один год условно местной жительнице Алле Пугачевой, которая украла мобильный телефон у соседки по палате. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Приговором суда Пугачева признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок один год. Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год", - говорится в сообщении.

Согласно материалам суда, в феврале ночью осужденная находилась на втором этаже травматологического отделения городской больницы №34. "Воспользовавшись тем, что потерпевшая (также пациентка отделения) уснула, она взяла с кровати телефон, принадлежащий спящей женщине. Затем с похищенным телефоном Пугачева из больницы ушла и позже распорядилась им по своему усмотрению. Ущерб от действий Пугачевой составил 7 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

В судебном заседании женщина вину в совершении преступления признала полностью.