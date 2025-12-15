В Ростове-на-Дону 1,4 тыс. домов и соцобъектов остались без тепла

Причиной стал дефект оборудования на теплоэлектроцентрали

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение и горячую воду отключили почти в 1,4 тыс. домов и соцобъектов в четырех районах Ростова-на-Дону из-за дефекта оборудования на теплоэлектроцентрали. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В минувшие выходные в Ростовской области установилась штормовая погода. По данным "Россети Юг", сильный дождь и ветер до 23 м/с стали причиной отключения энергоснабжения в ряде населенных пунктов Ростовской области.

"На РТЭЦ-2 ведутся работы по ремонту теплофикационного оборудования - обнаружен дефект. В связи с этим отсутствует отопление и горячее водоснабжение в 1 375 домах и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах города", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, восстановлением теплоснабжения занимаются сотрудники "Лукойл - Ростовэнерго", работы планируют завершить до конца суток.

Глава города Александр Скрябин сообщил, что на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении режима повышенной готовности для коммунальных служб из-за аварии. В прокуратуре региона ситуацию с отсутствием в городе тепла взяли на контроль, также в ведомстве заявили об организации проверки.

По данным сервиса "Яндекс. Погода", в Ростове-на-Дону температура воздуха составляет минус 3 градусов.