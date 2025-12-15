В Ялте задержали главу отдела закупок городской администрации

Чиновник потребовал более 300 тыс. рублей за оформление права собственности на земельный участок

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Глава отдела закупок администрации города Ялты задержан за мошенничество с муниципальным земельным участком, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Как сообщили в управлении, чиновник 1970 года рождения потребовал более 300 тыс. рублей за оформление права собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, на одного из жителей Ялты.

"При получении денежных средств мужчина был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Следственным отделом УФСБ в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вину задержанный признал в полном объеме и оказал содействие следствию.

Ранее по подозрению в получении взятки в 2,5 млн рублей задержали замглавы администрации Ялты Ирина Беломестнова. Ее арестовали на 1,5 месяца по подозрению во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).