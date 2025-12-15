В Петергофе задержали вымогавших 1,4 млн рублей от лица силовиков

По делу арестовали двоих мужчин, еще одного отправили под домашний арест

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые подозреваются в вымогательстве 1,4 млн рублей от лица представителей правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Трое жителей города Санкт-Петербурга и Ленинградской области представились своему земляку сотрудниками силовых структур и потребовали, чтобы он передал им 1,4 млн рублей. Взамен они обещали потерпевшему не распространять сведения о якобы его противоправных действиях в отношении несовершеннолетней", - написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Волк, вымогатели вынуждали мужчину подписать контракт о прохождении военной службы, расписку о добровольной передаче денег и оформить нотариальную доверенность на управление банковскими счетами.

"Однако потерпевший своевременно обратился в полицию, и мои коллеги оперативно задержали в Петергофе подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 163 УК РФ", - добавила представитель ведомства.

В ходе обысков изъяты мобильные устройства, планшеты, банковские и sim-карты, документы на недвижимость и транспорт, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Арестованы два фигуранта, третий отправлен под домашний арест.