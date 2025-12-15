Обманувших студентку на 150 млн рублей мошенников задержали

Первый "курьер" задержан в Подмосковье, еще двое - координатор и посредник - в Москве и области, сбытчик - в Ярославле

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в регионах РФ четверых аферистов, причастных к хищению 150 млн рублей у студентки. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

"Оперативники уголовного розыска столицы задержали участников мошеннической схемы, которые обманули москвичку с помощью психологического театра под видом правоохранителей. Драгоценности на 150 млн рублей, которые она сама отвезла мошенникам, были найдены в Ярославле и будут в ближайшее время возвращены потерпевшей", - сказал он.

Васенин рассказал, что аферисты позвонили студентке одного из вузов, сообщив, что ее аккаунт на госпортале скомпрометирован, из-за чего под ее данными осуществляется финансирование противоправной деятельности. После этого мошенники стали звонить гражданке от имени правоохранительных органов и убедили ее, что для поимки преступников необходима ее помощь. Требуя полной конфиденциальности в рамках проводимой "операции", злоумышленники в режиме видео-конференц-связи уговорили девушку продемонстрировать имевшиеся дома ценные вещи. Под предлогом декларирования она собрала дорогостоящие ювелирные украшения матери и отвезла их по указанному ей адресу в Подмосковье, где отдала незнакомцу. Когда женщина узнала, что дочь была обманута, она обратилась в полицию.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного главка, УВД западного округа и ОМВД России по району Очаково-Матвеевское при поддержке Росгвардии задержали цепочку из четырех человек", - добавил начальник пресс-службы.

По его словам, первый "курьер" задержан в Подмосковье, еще двое - координатор и посредник - в Москве и области, 4-й - сбытчик - в Ярославле (там же найдены все украшения).

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранты арестованы.