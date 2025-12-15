ФСБ задержала 10 россиян, совершавших диверсии из-за шантажа спецслужб Украины

Задержанные рассказали, что под воздействием телефонных мошенников оформили кредиты и перевели на "безопасные счета" денежные средства - от 300 тыс. до 1,6 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в пяти регионах России 10 россиян, совершавших диверсии и теракты под угрозами со стороны спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Федеральной службой безопасности РФ <…> в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае пресечена деятельность десяти граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта", - отметили в ЦОС.

В ходе допросов задержанные рассказали, что под воздействием телефонных мошенников оформили кредиты и перевели на "безопасные счета" денежные средства - от 300 тыс. до 1,6 млн рублей, после чего через Telegram с ними связались лжесотрудники российских правоохранительных органов и под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за финансирование Вооруженных сил Украины склонили к совершению противоправных действий якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов.

Граждан убеждали пойти якобы на сотрудничество со спецслужбами, шантажируя тем, что за финансирование ВСУ им может грозить обвинение по статье о госизмене, которая предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (теракт) УК РФ, по которым им грозит до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ вновь напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах для вовлечения российских граждан в преступную деятельность. Пользуясь доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения. "Помните, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, прокуратуры, Росфинмониторинга, ЦБ РФ, сервиса "Госуслуги" никогда не будут звонить гражданам через WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, запрашивать цифровые коды, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных и иных мероприятиях. Будьте бдительны", - предостерегли в ФСБ.