В Бурятии двое взрослых и ребенок отравились угарным газом

Следователи завели уголовное дело

УЛАН-УДЭ, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после гибели двух взрослых и одного ребенка. По предварительным данным, люди отравились угарным газом, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

"По данным следствия, 14 декабря 2025 года в одном из домов, расположенных в СНТ "Черемушки" города Улан-Удэ, были обнаружены тела трех человек с признаками отравления угарным газом, среди них двое взрослых и ребенок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - сообщили в управлении.

Установлено, что двое погибших взрослых проживали там вместе с семью детьми. "Дом отапливался с помощью электрического котла, но 12 декабря электроснабжение было отключено из-за неоплаченных счетов. Для обогрева помещения был установлен дизельный генератор в непроветриваемом помещении. В тот же день старший сын забрал из дома шесть детей к себе, а родители и младший ребенок оставались в доме, - пояснили в следственном управлении. - В дальнейшем связь с ними прервалась, а около полуночи 14 декабря они были обнаружены без признаков жизни".

По уголовному делу проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы.