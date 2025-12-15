В Красноярске осудили двух экс-полицейских

Бывших сотрудников полиции обвинили в превышении должностных полномочий и коррупции

КРАСНОЯРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Суд в Красноярске приговорил к 5,5 и 7 годам лишения свободы бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) муниципального управления полиции "Красноярского" и замначальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД по делу о превышении должностных полномочий и коррупционных преступлениях. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Приговором суда фигурантам назначено наказание от 5,5 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего и строгого режима, штрафа в размере от 115 до 338 тысяч рублей. Также им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на срок от 1 до 1,5 лет", - говорится в сообщении. В зависимости от роли каждого из них, они признаны виновными в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получении взяток (ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и легализации денег (ст. 174.1 УК РФ).

Следствием было установлено, что экс-начальник ОЭБиПК муниципального управления, занимавший в 2019 году должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам, передал своему знакомому из хранилища полиции 32 игровых автомата и два покерных стола для незаконного проведения азартных игр. Также он получал взятки от своего знакомого за покровительство в размере 45 тыс. рублей и обеспечил передачу взятки своему руководителю (второму подсудимому) в криптовалюте на сумму 338 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.