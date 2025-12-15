В Южной Корее осудили одного из фигурантов дела о военном положении

Его приговорили к двум годам тюрьмы

СЕУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Суд первой инстанции приговорил к двум годам тюрьмы одного из главных фигурантов дела о военном положении - бывшего главу командования военной разведки Республики Корея Но Сан Вона. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Суд признал его виновным в нарушении закона о защите персональных данных. Это первое обвинение, выдвинутое группой специального прокурора Чо Ын Сока, по которому суд объявил вердикт. Чо Ын Сок занимается расследованием событий военного положения декабря 2024 года. Но Сан Вон также должен будет выплатить штраф в размере 24,9 млн вон - примерно $16 тыс.

Но Сан Вон, по версии следствия, получил данные о сотрудниках и информаторах органов государственной безопасности, включая настоящие имена, образование и специальность, эти сведения он хотел использовать для формирования следственной группы для изучения подозрений в фальсификации выборов в парламент. На момент передачи информации он не занимал пост начальника военной разведки.

Ранее южнокорейские СМИ указывали, что Но Сан Вон отдал приказ военным извлечь данные с серверов Центральной избирательной комиссии после объявления военного положения в начале декабря 2024 года.

Нарушение закона о персональных данных - одно из нескольких обвинений, предъявленных Но Сан Вону. Его записная книжка сыграла свою роль в расследовании событий военного положения. Бывший глава военной разведки Республики Корея считается одним из главных авторов плана с введением военного положения. Помимо этого, Но Сан Вон обвинен в мятеже против конституционного строя в качестве ключевого участника.

Ранее Чо Ын Сок рассказал о результатах расследования, которое длилось полгода. По информации правоохранительных органов, отстраненный от власти президент Юн Сок Ёль и его сообщники стали прорабатывать план с введением военного положения по крайней мере с октября 2023 года. Группа специального прокурора пришла к выводу, что экс-президент пытался спровоцировать КНДР на границе с помощью отправки дронов, чтобы получить легитимный предлог для введения военного положения.