В Днепропетровской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

Подробности и назначение объекта не уточняются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Пожар возник на инфраструктурном объекте в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщили в украинской Госслужбе по ЧС.

"В Синельниковском районе повреждены объекты инфраструктуры, возник пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале спасательной службы. Подробности и назначение объекта не уточняются.

По информации ГСЧС, также в ночь на 15 декабря повреждены объекты инфраструктуры и транспортное предприятие в Каменском и Павлоградском районах области.

По данным официального ресурса для оповещения, в ночь на 15 декабря в Днепропетровской области несколько часов действовала воздушная тревога.