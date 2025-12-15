На Урале у предпринимателя конфисковали 33,5 млн рублей за контрабанду

Он незаконно переместил за границу 155 тонн технических масел

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Троицкий городской суд Челябинской области по иску прокурора принял решение конфисковать 33,5 млн рублей у предпринимателя, который был признан виновным в том, что незаконно переместил за границу 155 тонн технических масел. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Как было установлено, предмет контрабанды был вывезен с территории Российской Федерации. По требованию прокурора судом принято решение о конфискации 33,5 млн рублей в качестве эквивалента стоимости незаконно перемещенных товаров. В целях обеспечения исполнения приговора на земельные участки, офисные и складские помещения виновного наложен арест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 56-летний предприниматель был признан судом виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Уголовное дело в отношении него было возбуждено по материалам проверки Уральской транспортной прокуратуры. По данным суда, с 2020-го по 2024 год директор коммерческой организации организовал незаконный экспорт технических масел объемом 155 тонн. С учетом позиции государственного обвинителя Карталинской транспортной прокуратуры судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно.