В Камбодже задержали подозреваемого в наведении таиландских истребителей

Мужчину задержали в провинции Сиемреап на северо-западе страны

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Полиция Камбоджи задержала мужчину по подозрению в наведении таиландских истребителей F-16 на один из мостов на дороге, ведущей к приграничным с Таиландом районам. Об этом сообщила газета Khmer Times.

Отмечается, что мужчину задержали в провинции Сиемреап на северо-западе страны. По данным властей, он занимался шпионажем, передавал данные пилотам истребителей F-16 армии Таиланда и наводил их на один из мостов.

Согласно информации Министерства обороны Камбоджи, утром 15 декабря таиландская армия с помощью истребителей F-16 нанесла удар на 70 км вглубь территории страны. Власти утверждают, что бомбы упали рядом с лагерями беженцев в провинции Сиемреап недалеко от одного из мостов.

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Поступала информация о жертвах среди военных. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.