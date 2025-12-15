Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти ребенка в Краснодарском крае

Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования дела, возбужденного после смерти ребенка в одной из больниц региона. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Каневской центральной районной больнице Краснодарского края после многочасового ожидания умер малолетний ребенок. В публикациях отмечалось, что это третий случай смерти младенца в медучреждении.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).