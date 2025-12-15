В Подмосковье задержали адвоката по подозрению в передаче наркотиков своему доверителю

По уголовному делу провели допросы, осмотры, назначены экспертизы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Адвокат задержан в Ивантеевке, ему предъявлено обвинение в передаче наркотиков своему доверителю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Пушкино ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение адвокату в сбыте наркотиков", - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, являясь действующим адвокатом, приобрел, а в дальнейшем передал своему доверителю в зале Ивантеевского городского суда наркотическое средство - гашиш, общей массой 8,59 гр, поместив два свертка в корпус маркера.

В последующем наркотик был обнаружен и изъят сотрудниками конвоя ИВС УМВД России "Пушкинское". "По уголовному делу проведены допросы, осмотры, назначены экспертизы. По ходатайству следствия судом обвиняемый взят под стражу", - сказали в областном ГСУ СК.