Суд закрыл процесс по признанию экстремистcкой панк-группы Pussy Riot

Заседание пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы проведет заседание по признанию экстремистской организацией группы Pussy Riot в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство Генпрокуратуры удовлетворить. Провести рассмотрение иска Генпрокуратуры к Pussy Riot о признании организации экстремистской в закрытом режиме", - заявила судья.

Ранее с требованиями закрыть процесс выступила представитель Генпрокуратуры. По ее словам, в деле есть информация, доступ к которой в соответствии с законом ограничен. Она не уточнила, какая именно.

Генпрокуратура требует признать группу Pussy Riot экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.