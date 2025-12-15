Суд закрыл процесс по признанию экстремистcкой панк-группы Pussy Riot
07:35
обновлено 07:55
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы проведет заседание по признанию экстремистской организацией группы Pussy Riot в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Ходатайство Генпрокуратуры удовлетворить. Провести рассмотрение иска Генпрокуратуры к Pussy Riot о признании организации экстремистской в закрытом режиме", - заявила судья.
Ранее с требованиями закрыть процесс выступила представитель Генпрокуратуры. По ее словам, в деле есть информация, доступ к которой в соответствии с законом ограничен. Она не уточнила, какая именно.
Генпрокуратура требует признать группу Pussy Riot экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.