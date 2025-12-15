В Башкирии в бассейне четверо детей отравились хлором

Прокуратура проводит проверку в связи с ЧП

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку в связи с ЧП в бассейне спортивной школы в городе Янауле в Башкирии, где во время занятия плаванием четверо детей отравились парами хлора. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Прокуратура проводит проверку по факту отравления детей парами хлора в бассейне в Янауле. По предварительным данным, вечером 12 декабря 2025 года две группы детей 2017-2018 года рождения находились на занятиях по плаванию. В момент тренировки произошел несанкционированный выброс паров хлора. В результате дети почувствовали недомогание и им потребовалась помощь, четверо несовершеннолетних находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, детей отправили в реанимацию, а на следующий день перевели в педиатрическое отделение. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке.