Экс-вице-мэра Краснодара Нетребу осудили на четыре года

Бывшего чиновника признали виновным в мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара приговорил бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу, признанного виновным в мошенничестве, связанном с выборами в городскую думу, к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Нетребу Всеволода Ярославовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание с применением ч. 3 ст. 147 УК РФ в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", - огласил приговор судья.

Кроме того, Нетреба лишен возможности занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на три года, а также в собственность государства конфисковано имущество - телефон iPhone 17.

Ранее сторона обвинения запрашивала наказание в виде лишения свободы сроком четыре года шесть месяцев колонии общего режима. В своем последнем слове Нетреба раскаялся и попросил суд о смягчении приговора.

По данным следствия, в период предвыборной кампании депутатов городской думы Краснодара восьмого созыва в апреле 2025 года Нетреба гарантировал за вознаграждение в размере 4,6 млн рублей получение депутатского мандата кандидату в депутаты гордумы, начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву. Кандидат в депутаты обратился в правоохранительные органы. Под контролем силовиков Перцев передал Нетребе в его кабинете часть требуемой суммы в размере 2 млн рублей, в том числе муляжами денежных купюр. После этого замглавы администрации города задержали.

Всеволод Нетреба работал в должности замглавы администрации Краснодара с августа 2024 года по апрель 2025 года. Он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка. В апреле против него было возбуждено дело по статье о мошенничестве.