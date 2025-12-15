Premium Times: в Нигерии террористы похитили из церкви около 15 прихожан

ХАРАРЕ , 15 декабря. /ТАСС/. Группа террористов атаковала церковь в Нигерии и увела в неизвестном направлении по меньшей мере 15 верующих. Один мирный житель был убит, сообщила газета Premium Times со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в населенном пункте Айеторо Кири, штат Коги, в центральной части Нигерии. Жители в панике покинули свои дома. Точное число прихожан, захваченных в заложники, устанавливается.

Недавно преступники совершили несколько таких терактов в районе Окун, к которому относится Айеторо Кири, указывает издание. 30 ноября нападению подверглась церковь в населенном пункте Эджиба - священник и 13 прихожан были похищены.

Преступники в Нигерии часто берут людей в заложники для получения выкупа. 14 апреля 2014 года из интерната в населенном пункте Чибок, штат Борно, были похищены 276 школьниц, часть из них до сих пор не удалось вернуть. Как правило, захватом заложников занимаются боевики террористической группировки "Боко харам", которая возникла в 2002 году в Борно. Она добивается захвата власти в стране. С 2009 года организация перешла к активным действиям.