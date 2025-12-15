Посольство РФ: россиян среди пострадавших от наводнения в Марокко нет

Проливные дожди с грозами, прошедшие на прошлой неделе в провинции Сафи, вызвали сильное наводнение

ТУНИС, 15 декабря. /ТАСС/. Граждан РФ среди пострадавших от наводнения в марокканской провинции Сафи, расположенной на атлантическом побережье, нет. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Марокко.

"Обращений от российских граждан пока не поступало", - подчеркнули в диппредставительстве.

Проливные дожди с грозами, прошедшие на прошлой неделе в провинции Сафи, расположенной в 330 км к югу от Рабата, вызвали сильное наводнение. По последним официальным данным, удар стихии унес жизни 14 человек. По меньшей мере 32 человека были госпитализированы.

Наводнение причинило большой материальный ущерб городу Сафи, который является административным центром провинции. По данным агентства, там оказались затоплены по меньшей мере 70 жилых зданий и магазинов, поврежден участок дороги.