В Ступине в ДТП пострадали женщина и двое детей

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Женщина и двое детей в возрасте 9 и 14 лет пострадали в результате ДТП в Ступине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 08:54 на проспекте Победы. "По предварительной информации, женщина-водитель, управляя легковым автомобилем марки Mitsubishi, при повороте налево не пропустила автомашину марки Geely и совершила с ней столкновение. В результате ДТП пострадала 38-летняя женщина-водитель, а также двое ее несовершеннолетних пассажиров 9 и 14 лет", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.