РСТ: наводнение в Марокко не затронуло российских туристов

В пресс-службе туроператора Space Travel рассказали, что в Марокко низкий сезон

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Наводнение в Марокко не затронуло российских туристов, так как эпицентр бедствия пришелся на нетуристические локации, сообщил ТАСС эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), глава PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.

"Затронутый наводнением Сафи - промышленный центр и порт - гораздо менее популярен у туристов, чем соседние прибрежные города. <…> В основные программы туроператоров город, как правило, не входит, поэтому туристов бедствие не коснулось", - сказал он.

В пресс-службе туроператора Space Travel рассказали, что в Марокко низкий сезон. "Что касается города Сафи, где находится эпицентр наводнений, то это не самое популярное туристическое место, достаточно далеко находящееся от Касабланки. Обычно он входит в маршруты автобусных туров, но россияне такой продукт всегда приобретали крайне редко", - объяснили в компании.

Ранее портал TanjaNews сообщил, что в Марокко 14 человек погибли и более 30 пострадали из-за наводнений, вызванных дождями.