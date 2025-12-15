ГП подала иск к осужденному бывшему и.о. вице-премьера Башкирии Марзаеву

Его осудили на 13 лет колонии за получение взятки в размере 37 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Алан Марзаев © Владимир Ващенко/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы зарегистрировал гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ о возмещении имущественного вреда к бывшему исполняющему обязанности вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву. Об этом сказано в карточке дела, с которой ознакомился ТАСС.

"16 декабря состоится беседа по иску о возмещении имущественного вреда заместителя Генерального прокурора РФ в интересах РФ к ответчикам: Дзусова Л. Г., Иртуганов Э. Р., Лекова З. М., Марзаев А. А., Марзаев А. В., Марзаев Д. А., Марзаева Э. Э.", - сказано в карточке.

Марзаев осужден на 13 лет колонии за получение взятки в размере 37 млн рублей.

В суде было установлено, что высокопоставленный чиновник с декабря 2023-го по апрель 2024 года под угрозой воспрепятствования законной предпринимательской деятельности получил через посредника от руководителей дорожно-строительной компании более 37 млн рублей. За полученную взятку Марзаев обещал оказать содействие в заключении контрактов на выполнение работ в сфере дорожного хозяйства в Уфе, своевременной их оплате, а также общее покровительство. Между сторонами была достигнута договоренность о передаче денег в размере 10% от суммы каждого заключенного государственного контракта. Всего за указанный период было заключено шесть контрактов на сумму свыше 560 млн рублей.