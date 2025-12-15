"Страна": в Одессе начались проблемы с подачей воды

В город на помощь спасателям прибыли коллеги из разных областей Украины

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Проблемы с обеспечением населения водой возникли в Одессе на юге Украины. Об этом пишет издание "Страна".

Как сообщили в понедельник в украинской Госслужбе по ЧС, в город на помощь спасателям "прибыли коллеги из разных областей Украины".

"Во всех районах города расположены автоцистерны, чтобы одесситы могли набрать воды. Также из других регионов в Одессу передали генераторы, обеспечивающие питание котельных города", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЧС.

13 декабря сообщалось о взрывах в Одесской области. Глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале информировал о повреждениях объектов энергетической и промышленной инфраструктуры региона. Позже он заявил, что для обеспечения Одесской области водой привлекли помощь из других украинских регионов. В тот же день издание "Страна" написало, что многие одесситы останутся без электричества минимум до 16 декабря.