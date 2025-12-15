В Одесской области более 430 тыс. абонентов остаются без света

Еще для 184 тыс. абонентов Одесской области свет уже восстановили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 430 тыс. потребителей в Одесской области на юге Украины остаются без электричества в результате масштабных повреждений объектов энергетики в регионе на минувшей неделе. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Ольга Юхимчук.

Как она отметила на брифинге, еще для 184 тыс. абонентов Одесской области свет уже восстановили.

Массовые взрывы прогремели в Одесской области 12 декабря. Тогда украинский холдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении двадцатой по счету подстанции в регионе. Также местные власти заявили о повреждении энергообъекта. Повторно взрывы раздавались в Одесской области в ночь на 13 декабря. Власти региона также информировали о повреждении объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Глава городской военной администрации Сергей Лысак на этом фоне заявил, что тепло- и водоснабжение отсутствуют в большей части Одессы. Как писало издание "Страна", часть Одессы может оставаться без света минимум до вторника.