На Украине мужчина попытался прорваться на мотоцикле через границу в Румынию

Украинец хотел избежать мобилизации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Гражданин Украины пытался на мотоцикле прорваться через пункт пропуска в Черновицкой области на западе страны в Румынию, чтобы избежать мобилизации.

Как сообщили в Госпогранслужбе (ГПСУ) Украины, у мужчины не было законных оснований для пересечения границы, поэтому он решил на мотоцикле на большой скорости прорваться через пункт пропуска. Однако побегу помешали сотрудники погранслужбы. Против мужчины составили протокол об административном правонарушении. Нарушителя передали в Нацполицию.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально выхватывают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.