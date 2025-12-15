Во Владимирской области для женщины запросили 18 лет за убийство сына

Жительница Коврова оставила годовалого ребенка в съемной квартире без пищи и воды на длительное время, из-за чего он умер

ВЛАДИМИР, 15 декабря. /ТАСС/. Гособвинитель попросил назначить наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет жительнице Коврова Владимирской области, обвиняемой в убийстве своего годовалого сына. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В прениях заместитель прокурора области Антон Жуков попросил назначить жительнице Коврова, жестоко убившей своего годовалого сына, наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет", - говорится в сообщении.

Во Владимирском областном суде завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы Коврова, она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним) и п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Установлено, что в период с июля по сентябрь 2024 года у женщины в связи с расставанием с сожителем появилось неприязненное отношение к их общему годовалому ребенку, рождение которого она не планировала, и который внешне был похож на своего отца. "Решив избавиться от сына, обвиняемая оставила его одного в съемной квартире без пищи и воды на длительное время, в результате чего мальчик умер. При этом своим родственникам и отцу ребенка подсудимая сообщала ложную информацию о месте нахождения погибшего сына, говорила, что он проводит время с няней", - пояснили в пресс-службе.

После обнаружения тела мальчика с целью сокрытия произошедшего мать положила его, а также детскую одежду и игрушки в коробку и отнесла в палисадник многоквартирного дома, где снимала жилье. Останки малыша были обнаружены соседями спустя примерно две недели, в октябре 2024 года. "Вину в совершении преступлений женщина не признала, выдвигая различные версии произошедшего: сначала утверждала, что в квартире имелось достаточное количество продуктов питания и воды и годовалый ребенок мог воспользоваться ими самостоятельно; а затем поясняла, что ребенок умер внезапно у нее на глазах, а она, испугавшись, убежала из квартиры", - сообщили в пресс-службе.

Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она ограничена в родительских правах на старшего ребенка, который проживает с отцом.