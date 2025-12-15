В Югре судебного пристава обвиняют в превышении полномочий

Из-за ее действий с должников по алиментам не взыскана задолженность в размере более 17 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Судебный пристав - исполнитель в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа обвиняется в превышении должностных полномочий, из-за ее действий с должников по алиментам не взыскана задолженность в размере более 17 млн рублей. Уголовное дело передано в суд, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника - старшего судебного пристава отделения судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району. Она обвиняется по п. "д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что по данным следствия, обвиняемая с апреля 2020 года по ноябрь 2023 года умышленно не обеспечила и не проконтролировала своевременность и полноту принимаемых судебными приставами-исполнителями мер. В результате с должников по алиментам не была взыскана задолженность в размере более 17 млн рублей. Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.