Курские власти сообщат в ГП об отказавшемся достроить бассейн подрядчике

Ввести спортивный объект в эксплуатацию планировалось 20 декабря

КУРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона поручил подготовить обращения в Генеральную прокуратуру РФ и МВД России после того, как узнал о том, что подрядчик отказался закончить строительство бассейна Курского государственного университета (КГУ).

В ходе заседания правительства Курской области вице-губернатор Оксана Крутько сообщила о том, что подрядчик, который практически завершил строительство бассейна Курского государственного университета (КГУ), подал уведомление о расторжении контракта с учебным заведением. Ввести спортивный объект в эксплуатацию планировалось 20 декабря.

"Неделю назад я с подрядчиком связывался, предупреждал об ответственности, он меня не услышал. Пожалуйста, готовьте обращение в Генеральную прокуратуру, МВД России. Подрядчик не слышит хорошего обращения", - сказал губернатор Курской области.

Он добавил, что руководство вуза передало задачи по ускорению завершения работ на объекте на региональные власти. Подрядчик, по словам Хинштейна, лично обещал ему завершить работы. "Перефразирую одного государственного деятеля прежней эпохи, любое государство только тогда чего-то стоит, когда умеет защищаться. Относишься к жителям нашего региона наплевательски, не выполняешь взятые на себя обязательства - извини, ничего личного", - отметил глава региона.