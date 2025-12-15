На Урале задержали мужчину с самодельными взрывными устройствами

Заведено уголовное дело о покушении на теракт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции при патрулировании задержали 22-летнего мужчину с тремя самодельными взрывными устройствами на территории, прилегающей к Уральскому юридическому институту МВД России в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Информацию подтвердили ТАСС в оперативных службах.

"В минувшие выходные в Екатеринбурге при патрулировании в микрорайоне Эльмаш территории, прилегающей к Уральскому юридическому институту МВД России, сотрудниками полиции задержан 22-летний гражданин. При осмотре его личных вещей в рюкзаке при нем обнаружено три самодельных взрывных устройства. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о покушении на террористический акт" (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 1 ст. 205 УК РФ)", - рассказал собеседник агентства.