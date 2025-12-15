В Челябинске сотрудницу Россельхознадзора осудили за взяточничество

Женщина получила взятки на общую сумму свыше 2,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Калининский районный суд Челябинска признал сотрудницу территориального Россельхознадзора, задержанную ФСБ в 2024 году, виновной в том, что она получила взятки на общую сумму свыше 2,5 млн рублей за незаконную выдачу фитосанитарной документации. С учетом совершения других нарушений ей назначено наказание в виде лишения свободы на 7,5 года, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Заместитель начальника отдела надзора за обеспечением карантина растений, качества зерна и семенного контроля по Челябинской области Уральского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуждена по совокупности преступлений на 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Ей также назначен штраф в размере свыше 8 млн рублей. Она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 7 лет", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что фигурантка признана судом виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), ч. 1 ст. 174. 1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

Противоправные действия были выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. В ноябре 2024 года в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что женщина в 2022-2023 годах получала от представителя коммерческой организации взятки на сумму свыше 2,5 млн рублей. Они передавались за совершение незаконных действий за ускорение процесса оформления и выдачи фитосанитарной документации на партии подкарантинной продукции без фактической проверки.