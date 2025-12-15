Прокуратура Латвии передала в суд дело против депутата Росликова

Политик обвиняется в "разжигании национальной и этнической ненависти"

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Латвии передала в Рижский городской суд уголовное дело в отношении лидера латвийской парламентской партии "Стабильность!", депутата Рижской думы Алексея Росликова, выступающего в защиту русского языка. Об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, политик обвиняется в "разжигании национальной и этнической ненависти".

5 июня Росликов, являвшийся тогда депутатом Сейма (парламента) Латвии, в ходе рассмотрения законодателями декларации "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в республике "русификации" заявил: "Русский язык - наш язык!". Депутат выступил против включения этого проекта решения в повестку дня, подчеркнув, что значительную часть населения страны составляют русские.

9 июня СГБ Латвии возбудила уголовное дело в отношении Росликова. Как указали в ведомстве, законодатель подозревается в "оказании помощи РФ" и "разжигании национальной ненависти и вражды".