Участника ОПГ "Покровские" приговорили к 16 годам за вымогательство

Также ему назначен штраф в 1,8 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Преображенский районный суд Москвы приговорил участника организованной преступной группы "Покровские" Сергея Ечкалова к 16 годам лишения свободы и штрафу в 1,8 млн рублей за вымогательство и принуждение к даче ложных показаний. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

ОПГ "Покровские" действовала на территории Ростовской области и Краснодарского края, она известна захватом земель и активов в пользу ее членов.

"В суде установлено, что не позднее апреля 2019 года бенефициары ГК "Концерн "Покровский" создали преступную группу для совершения вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В ее состав в том числе вошел местный житель Ечкалов. Суд назначил Ечкалову наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет со штрафом в размере 1,8 млн рублей с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вместе с другими участниками ОПГ фигурант организовал незаконное возбуждение уголовного дела и арест владельца хозяйства "Слава Кубани". Под угрозами они потребовали 100% доли в уставном капитале хозяйства стоимостью свыше 1 млрд рублей. При этом фигурант с соучастниками заставили свидетелей дать ложные показания по этому делу. От другого хозяйства в июле 2019 года они также с угрозами потребовали передать управление предприятием и 150 млн рублей. По этой же схеме они вымогали у владельцев компании "СКВО" активы предприятия на более чем 2 млрд рублей.

В отношении Ечкалова было возбуждено дело по п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 4 ст. 309 УК РФ (принуждение к даче ложных показаний). В отношении соучастников судом ранее был вынесен обвинительный приговор.

Об уголовном деле

Судебные тяжбы ранее были инициированы Генпрокуратурой, которая в ходе надзора выявила, что экс-инспектор аппарата полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Андрей Коровайко, будучи до этого госслужащим, не соблюдал антикоррупционные запреты и ограничения. Иск был подан в отношении Коровайко, а также аффилированных с ним 19 лиц и 10 организаций.

Согласно тексту запроса Краснодарского краевого суда, который имеется в распоряжении ТАСС, Коровайко, занимавший в начале 2000-х годов различные посты в полпредстве президента РФ в ЮФО, использовал свое служебное положение для захвата чужих компаний и создания собственных. При помощи силовиков он вмешивался в работу доходных компаний, входил в управление ими и оформлял доли на своих родственников и доверенных лиц. В коррупционной схеме участвовали судьи Арбитражного суда Ростовской области, жена полпреда президента в Южном федеральном округе и сам полпред Виктор Казанцев (умер в 2021 году).

Под контроль группы незаконным путем перешли высоколиквидные предприятия - курортный комплекс "Небуг", механический завод № 5, ФГУП "Электроаппарат", мясоптицекомбинат "Каневской", "Ростовтара", "Самтрест", "ТПФ Донбакалея" и другие. Затем полученные капиталы вкладывались в новые предприятия в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области, сформировавшие концерн "Покровский".