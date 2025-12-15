Пристававшего к блогеру-девушке в метро Москвы мужчину арестовали на 15 суток

Злоумышленник ударил Ксению Карпову, когда та снимала ролик

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который приставал к блогеру Ксении Карповой в московском метро, арестован на 15 суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, в котором было вынесено это решение.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 15 декабря 2025 года Еремеев Евгений Эдуардович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в пресс-службе.

В начале декабря Карпова снимала ролик для своего блога на одной из станций московского метро. К ней сзади подошел Еремеев и ударил. В ответ на ее возмущение он поинтересовался, пойдет ли девушка в полицию. После этого она написала на обидчика заявление. В итоге Еремеев был арестован по решению суда.