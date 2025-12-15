Трех участников ОПГ "Северские" приговорили к колонии на сроки от 14 до 25 лет

Фигурантов дела признали виновными по четырем статьям УК РФ

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Трое участников вооруженной банды "Северские" приговорены к лишению свободы на сроки от 14 до 25 лет на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.

"Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих уроженцев Подмосковья Виталия Колесникова, Алексея Волкова и Дмитрия Рысева. В соответствии с постановленным вердиктом присяжных заседателей в зависимости от степени участия они признаны виновными по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные передача, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Колесников приговорен к 25 годам лишения свободы, Волков - к 14 годам 6 месяцам лишения свободы, Рысев - к 14 годам.

В суде установлено, что в мае 1997 года на территории Сергиево-Посадского района Московской области была создана банда "Северские" для вымогательства денежных средств у коммерсантов, а также убийств и совершения иных преступлений. Тогда же в ее состав вошел Колесников, в 2006 и 2007 годах членами банды стали Рысев и Волков.

В 2000 году Колесников совместно с другими членами банды, маскируясь под рабочих, вооруженные пистолетом-пулеметом, по лестнице поднялись к окну квартиры и из-за передела сфер преступного влияния расстреляли выжившего после нападения в 1997 году лидера другой группировки Сергея Саковичева. Кроме того, Колесников участвовал еще в 5 убийствах - коммерсантов, не желавших платить вымогаемые денежные средства, и участников преступных групп. Также он совершил покушение на убийство охранника спортивного комплекса "Темп" в Сергиевом Посаде и приготовление к убийству лидера еще одной банды. Рысев участвовал в убийстве предпринимателя и покушении на убийство генерального директора ООО "Эко-жилком Сергиев Посад". Волков, действуя в составе банды, в период времени с января 2007 года по январь 2018 года под угрозой насилия и поджога имущества ежемесячно вымогал денежные средства с собственников базы строительных материалов.