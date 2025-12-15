Погода не позволяет применять авиацию для поиска пропавших в Прикамье туристов

Поиск ведется наземными группами

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авиация не может быть применена из-за непогоды для поиска 13 туристов, пропавших в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Работы осложняются погодными условиями - шквалистым ветром, метелью, плохой видимостью. Толщина снежного покрова составляет более 1,5 метра. Участок поиска разбит на пять секторов, для поисковых мероприятий привлечены 26 снегоходов и 78 человек. Применение авиации МЧС России на данный момент невозможно в связи с погодными условиями", - сказали в МЧС.

В настоящее время поиск ведется наземными группами. Спасатели и волонтеры обследуют подножие горы Ослянка и Одинокой горы, берег Косьвы, заброшенную деревню Большая Ослянка. На турбазе "Ослянка House" открыт штаб для координации. Общая площадь поисков составляет 65 кв. км. 13 декабря группа туристов из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое туристов, которые первыми спустились с горы, вернулись в поселок, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местонахождение остальных до настоящего времени не установлено. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы туристов.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в районе горы Ослянка потерялась еще одна группа туристов. В ее состав входят пять мужчин и женщина, они не вышли с маршрута 14 декабря.