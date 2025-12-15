После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье завели дело

ЧП произошло 13 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Московской области, произошедшего 13 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что вечером 13 декабря на территории аэродрома Новинки, вблизи деревни Новинки-Бегичево Московской области, при осуществлении полета потерпел крушение легкомоторный самолет. На борту воздушного судна находились пилот и пассажир, которые с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Самолет получил механические повреждения, что повлекло причинение ущерба на сумму более 1 млн рублей.

"Следователи и криминалисты Западного МСУТ СК России осмотрели место крушения самолета. В рамках расследования рассматриваются различные версии произошедшего. Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий, назначены лётно-техническая, химическая и судебно-медицинская экспертизы", - заключили в транспортном СК.