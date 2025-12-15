Значительная часть Одессы осталась без водоснабжения из-за ремонта

Воды в четырех районах не будет ориентировочно до вечера, сообщили в городском водоканале

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение отключено как минимум до вечера во всех четырех районах Одессы. Об этом сообщает одесский водоканал в своем Telegram-канале.

"В связи с ремонтными работами, которые проводят энергетики, ряд объектов водоканала будет временно обесточен. В результате ориентировочно до вечера будет отсутствовать водоснабжение в Приморском, Хаджибейском (кроме бывших микрорайонов "Ленселище", "Застава"), Пересыпском (кроме бывших микрорайонов "Большевик", "Слободка") и Киевском районах города", - говорится в сообщении.

Кроме того, воды не будет и в некоторых населенных пунктах области, в том числе в городе Южное.

13 декабря сообщалось о взрывах в Одесской области. Глава областной военной администрации Олег Кипер информировал о повреждениях объектов энергетической и промышленной инфраструктуры региона. Позже он заявил, что для обеспечения Одесской области водой привлекли помощь из других украинских регионов. В тот же день издание "Страна" написало, что многие одесситы останутся без электричества минимум до 16 декабря.