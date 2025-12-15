На западе Казахстана из-за метели погибли три человека

Закрыты все выезды из Астаны

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Казахстанские полицейские в ходе поисков обнаружили тела трех человек, пропавших во время метели в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщило госагентство Казинформ со ссылкой на департамент полиции области.

По данным ведомства, тело 57-летнего мужчины было найдено вблизи села Жаскайрат, в Бокейординском районе погиб 25-летний мужчина, еще один 35-летний мужчина был найден мертвым в Казталовском районе. Также еще одного 54-летнего пострадавшего с обморожением конечностей нашли в Акжайыкском районе региона. Все погибшие и пострадавший пропали во время сильной метели в минувшие выходные 13-14 декабря.

"В настоящее время в Жанибекском районе продолжаются поиски 59-летнего мужчины. К поискам привлечены 49 человек из отдела по чрезвычайным происшествиям, войсковой части, местных исполнительных органов и восемь единиц техники", - приводит агентство сообщение ведомства. В том же регионе накануне из-за бурана порядка 16 тыс. человек остались без электроснабжения, были случаи повреждения сильным ветром объектов инфраструктуры.

Сильная метель продолжилась 15 декабря в северных, центральных и западных регионах Казахстана, а также в столице Астане. В частности, как сообщили в департаменте полиции Астаны, все выезды из города с 14:00 (12:00 мск) закрыты из-за ухудшения погодных условий, полиция просит водителей оставаться в населенных пунктах и не подъезжать к постам на дорогах, чтобы не создавать заторы и не нарушать жизнедеятельность города.

По данным МВД республики, в Актюбинской области, где накануне также закрывали дороги из-за бурана, на трассах скопилось порядка 1,5 тыс. автомобилей, 15 декабря в регионе приступили к постепенному восстановлению движения. В Карагандинской области из-за гололеда на трассах были заблокированы порядка 600 автомобилей.

Как передает корреспондент ТАСС, в Астане 15 декабря наблюдаются транспортные заторы на улицах. Жители города получили смс-уведомления о том, что скорость ветра в столице 15 декабря может достигать 30 м/с, 16 декабря прогнозируется ветер с порывами до 25 м/с. Из-за непогоды в столице авиапассажиров просят уточнять расписание рейсов на сайте авиаузла.