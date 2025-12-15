В Белгородской области арестовали передававшую данные о ВС РФ представителям СБУ

Противоправные действия были своевременно пресечены сотрудниками регионального УФСБ

БЕЛГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Жительница Белгородской области передавала данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ украинским службам, возбуждено и расследуется уголовное дело, женщина заключена под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Гражданке вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия", - рассказали в пресс-службе, добавив, что максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в декабре 2023 года женщина по собственной инициативе начала сотрудничать с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), через телефон она передавала им географические координаты с фотографиями местности с местонахождением одного из подразделений ВС РФ.

Отмечается, что противоправные действия были своевременно пресечены сотрудниками регионального УФСБ.