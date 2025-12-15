Дело о растрате против экс-депутата Васильева рассмотрят 25 декабря

Подсудимого этапировали в Курск

КУРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Суд Курской области 25 декабря рассмотрит уголовное дело в отношении экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, которому предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств на общую сумму свыше 152 млн рублей, выделенных стройфирме. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Суд приступает к рассмотрению дела по обвинению Максима Васильева в хищении денежных средств. Васильев М. С. <...> обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере [в составе организованной группы, с использованием служебного положения] при строительстве фортификационных сооружений в Курской области (ч. 4 ст. 160 УК РФ). <...> Постановлением суда назначено открытое судебное заседание на 14:30 25.12.2025", - рассказали там.

Отмечается, что уголовное дело назначено к рассмотрению в особом порядке в связи заключением Васильевым досудебного соглашения о сотрудничестве. Подсудимого этапировали в Курск.